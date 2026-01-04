Livigno per le prossime Olimpiadi invernali ' sfrattate' cento marmotte perché dannose all' agricoltura e agli impianti

A Livigno, cento marmotte saranno trasferite in altre zone della Valtellina, in quanto considerate dannose per l’agricoltura e gli impianti locali. Questa decisione mira a tutelare le attività agricole e a garantire il buon svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, senza alterare l’equilibrio naturale della zona. La scelta riflette un intervento mirato volto a conciliare esigenze ambientali e sportive.

I simpatici roditori verranno trasferiti in altre zone montane della Valtellina Le marmotte di Livigno sono state "sfrattate" e non saranno obbligate a sorbirsi le prossime Olimpiadi invernali. Simbolo della montagna, questo esemplare di roditore, amato sull'arco alpino, crea qualche problema.

