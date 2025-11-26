Crotone presente a Olimpia all’accensione della fiaccola olimpica per le prossime Olimpiadi invernali

La città di Crotone ha preso parte alla cerimonia ufficiale di accensione della fiaccola olimpica che si è svolta a Olimpia, in Grecia, luogo sacro dove nacquero i Giochi dell’antichità e da cui ancora oggi prende avvio il percorso simbolico verso le Olimpiadi moderne. A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore allo Sport Luca Bossi, presente alla manifestazione su invito del Comitato organizzatore. La partecipazione di Crotone assume un valore particolarmente significativo in vista del passaggio della fiaccola olimpica in città, previsto per il 21 dicembre 2025, momento che coinvolgerà la comunità crotonese in una grande festa di sport, cultura e identità territoriale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

