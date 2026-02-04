Topo Gigio | la mia storia in un musical per grandi e bambini

Un musical su Topo Gigio arriva a teatro, portando sul palco la storia di un personaggio amato da grandi e bambini. L’idea ha inizialmente spaventato gli organizzatori, perché molti non conoscono davvero la dimensione di questo topo, pensano che sia solo il personaggio televisivo che parla ai più piccoli. Ora, il musical cerca di mostrare che c’è molto di più dietro a quella faccina simpatica e a quelle parole semplici.

“Quando mi hanno proposto di fare un musical su Topo Gigio, lo ammetto, ero molto titubante. Titubante perché non conoscevo la sua vera dimensione, la vera levatura di Topo Gigio; pensavo fosse “semplicemente” quel topolino della tv che parlava ai bimbi.” Così Maurizio Colombi, uno dei migliori registi di musical a livello internazionale, racconta il suo primo impatto con quell’idea, apparentemente bizzarra, trasformatasi poi in un grande progetto. “Niente di più lontano dalla realtà: Topo Gigio è una star dal successo planetario. In Giappone, esiste addirittura un museo interamente dedicato a lui! – Mi sono incuriosito, ho scoperto la meravigliosa storia della sua creatrice Maria Perego e l’immenso universo che gravita attorno a questo pupazzo dai grandi occhioni celesti. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Topo Gigio

Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo

Topo Gigio Il Musical approda a Milano e Roma, offrendo un’esperienza teatrale rivolta a un pubblico adulto e giovane.

