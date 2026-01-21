Topo Gigio Il Musical arriva a Milano e Roma e no non è uno spettacolo per soli bambini

Topo Gigio Il Musical approda a Milano e Roma, offrendo un’esperienza teatrale rivolta a un pubblico adulto e giovane. Lo spettacolo, lontano dai classici stereotipi per bambini, presenta una narrazione ricca di emozioni e atmosfere coinvolgenti. Scopri tutto ciò che c’è da sapere su questa produzione, tra cast, date e curiosità, per un appuntamento teatrale di qualità dedicato a chi desidera vivere un’esperienza culturale diversa dal solito.

A marzo a Milano e a Roma debutta ufficialmente Topo Gigio Il Musical. A far parte del cast anche Milena Miconi e Sergio Friscia. Ecco le date e informazioni sullo spettacolo, che non è per soli bambini. Finalmente ci siamo! Nei teatri di Milano e Roma sta per debuttare ufficialmente Topo Gigio Il Musical. Lo spettacolo, tratto dal libro di Morris Doves “Il cuore di Gigio”, porterà per la prima volta sul palco uno dei personaggi italiani più amati al mondo, nato dal genio di Maria Perego. A dirigere lo show sarà il maestro delle fiabe Maurizio Colombi, mentre a curare la supervisione artistica sarà Alessandro Rossi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Topo Gigio per la prima volta a teatro: nasce “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo

