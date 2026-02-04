topi nel laboratorio della carne

Pesaro, 4 febbraio 2026 – Escrementi di topi trovati nelle stanze di stoccaggio dei salumi in un laboratorio locale. Le autorità hanno sequestrato diverse carni non tracciate e rilevato gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. La scoperta ha scatenato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare nella zona.

Pesaro, 4 febbraio 2026 – Escrementi di topi nelle stanze di stoccaggio dei salumi, norme igienico sanitarie violate, carni non tracciate sequestrate. Questo ed altro ha portato i carabinieri dei Nas di Ancona, coordinati dal Luogotenente Raffaele Parretta, a chiudere due laboratori di lavorazione della carne e a multare gli esercizi per quasi ventimila euro in provincia. Una operazione su vasta scala, che ha interessato tutte le province marchigiane a cominciare da quella di Pesaro-Urbino dove le sorprese non sono mancate. A Vallefoglia, in un laboratorio di produzione e lavorazione di salumi, che venivano acquistati anche da fuori e qui lavorati, sono stati trovati escrementi di roditori a terra, nonostante la presenza di trappole per topi che evidentemente non sono bastate per tenere lontani i roditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I carabinieri del Nas di Ancona hanno sequestrato un laboratorio di lavorazione carne a Fermo.

