DOOM continua a dimostrare di essere uno dei videogiochi più adattabili e iconici della storia. Dopo essere stato eseguito su calcolatrici, frigoriferi e persino satelliti, ora conquista anche i laboratori di neuro-ingegneria, con un esperimento scientifico che dimostrato che dei topi possono interagire attivamente con il gioco Bethesda, imparando non solo a muoversi, ma anche a sparare. Non si tratta di una provocazione o di un meme, ma di una ricerca strutturata con obiettivi precisi. E i risultati sono sorprendentemente solidi. Come riportato da PCGamer, il progetto nasce nel 2021, quando il ricercatore Viktor Tóth aveva mostrato per la prima volta dei ratti di laboratorio – chiamati simbolicamente Romero e Carmack – mentre interagivano con una versione semplificata di DOOM. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - DOOM conquista tutti: adesso è giocato anche dai topi in laboratorio… e sanno sparare

Leggi anche: Pietralata, 40 famiglie invase dai topi: "Trovati anche sul balcone al quarto piano"

Leggi anche: Il quartiere di Roma est invaso dai topi: "Sono ovunque, entrano anche nei portoni"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Da nord a sud, le mostre da vedere durante le feste: installazioni e tanta fotografia. L’arte conquista l’inverno italiano (nell'immagine: Shiota Chiharu, 1972, «Uncertain Journey», 2016-2025, in mostra al Mao di Torino). Gli articoli di Stefano Bucci e Simona Bu - facebook.com facebook