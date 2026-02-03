I carabinieri del Nas di Ancona hanno sequestrato un laboratorio di lavorazione carne a Fermo. Durante il controllo, hanno trovato cinque chili di prodotti non tracciati e il laboratorio non era in regola. Per questo motivo, hanno deciso di sequestrare tutto e di multare i gestori.

Un laboratorio di lavorazione carne non in regola è stato sequestrato a Fermo, insieme a cinque chili di prodotti non tracciati, dopo un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Ancona. L’operazione, condotta nel mese di gennaio come parte di una campagna nazionale del Comando Carabinieri Tutela della Salute di Roma, ha riguardato 31 esercizi tra macellerie e strutture di lavorazione della carne in tutta la regione Marche. Sono stati riscontrati numerosi difetti: violazioni del manuale dell’autocontrollo, mancanza di conformità igienico-sanitarie e assenza di tracciabilità nei prodotti. Queste irregolarità hanno portato alla chiusura forzata di due laboratori, disposta dalle Aziende Sanitarie Territoriali, e alla sanzione amministrativa per un importo di 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Sequestri e multa per laboratorio non conforme nel Fermano: controllo dei Nas su carne**

Approfondimenti su Fermo Carne

Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, i NAS di Taranto hanno sequestrato oltre due quintali di carne non conforme.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fermo Carne

Argomenti discussi: Pergine, scoperta officina abusiva: sequestro dell’attrezzatura e multa da 5mila euro; Lavoratori in nero e cibi scaduti: oltre 16 mila euro di multe per due panifici ossolani; Maxi sequestro di alimenti e multa a un hotel di Villafalletto; FELETTO – Patente scaduta, senza revisione, assicurazione e con fermo amministrativo: sequestro e multa.

Vendeva frutta senza licenza né assicurazione: sequestro del camion e multa salataVendeva frutta senza licenza e il camion era senza assicurazione. Le conseguenze per un venditore ambulante sono state pesanti: il suo automezzo è stato sequestrato dalla polizia municipale di Gavi, c ... giornale7.it

Fermato due volte al volante senza patente, rischia 30mila euro di multaTrovato per la seconda volta al volante senza mai aver conseguito la patente, rischia fino a 30mila euro di multa. E' successo a Lucca, dove la polizia locale durante un controllo lo scorso 31 gennaio ... ansa.it

+++ Schio – Blitz dei carabinieri nel centro storico: maxi multa e sequestri in un negozio di alimentari - facebook.com facebook

Salento, controlli contro la pesca illegale: maxi multe e sequestri x.com