Topi alla primaria scuola chiusa per 2 giorni
Modena, 4 dicembre 2025 – Sono emerse tracce di ratti nell’edificio scolastico di via Amundsen. Per questo motivo è stata decisa l’immediata sospensione delle lezioni alla scuola primaria Giovanni XXIII, oltre a tutti i servizi accessori, al fine di completare l’intervento di derattizzazione già avviato nei giorni scorsi dopo che sono state segnalate criticità igienico-sanitarie. La possibile presenza di roditori negli ambienti frequentati dagli studenti ha allarmato le famiglie. L’attività didattica, con ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, è sospesa nelle giornate di oggi e domani su richiesta formale della dirigente, Stefania Giovanetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
