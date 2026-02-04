TonyPitony | il mistero dell’Elvis siciliano che ha stregato Fiorello

Un personaggio misterioso sta facendo parlare di sé in Sicilia. Si chiama TonyPitony, e il suo nome è ormai legato a un’immagine che ricorda l’Elvis, ma con un tocco siciliano. Dopo aver fatto impazzire i fan del FantaSanremo, è salito sul palco dell’Ariston e ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi si nasconde dietro quella basetta così discussa? La domanda resta senza risposta, mentre lui continua a conquistare pubblico e vip con il suo stile unico.

Dalle sigle del FantaSanremo al palco dell’Ariston: chi si nasconde sotto la basetta più discussa del 2026? Se cercate di. Dalle sigle del FantaSanremo al palco dell’Ariston: chi si nasconde sotto la basetta più discussa del 2026? Se cercate di inquadrare TonyPitony in una categoria predefinita, vi diamo un consiglio amichevole: lasciate perdere. Questo artista siracusano, classe 1996, è un cortocircuito vivente tra satira, musical e quel pizzico di follia che mancava al panorama indipendente italiano. Partito dai provini di X Factor del 2020 (dove, ironia della sorte, fu scartato), oggi si ritrova a essere il pupillo di Fiorello e l’oggetto del desiderio di chiunque voglia farsi una risata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

“Scapezzolate” di TonyPitony, sigla ufficiale di Fantasanremo 2026, si distingue per la sua originalità e contemporaneità.

JÌAN ZÒU - TonyPitony / trailer official video (@dottor_ciro)

