Tonali rilanciato al Newcastle | Juventus e Liverpool alla finestra

Sandro Tonali, recentemente rilanciato al Newcastle, ha attirato l'attenzione di club europei come Juventus e Liverpool. Il centrocampista italiano si è affermato in Premier League, diventando figura chiave per il team britannico. La sua situazione attira interesse, aprendo nuovi scenari di mercato e possibilità di trasferimento nelle prossime settimane.

Sandro Tonali è tornato protagonista in Premier League e il suo nome è di nuovo al centro delle strategie di mercato europee. Dopo una stagione segnata dalla lunga squalifica, il centrocampista ha ritrovato continuità, centralità e rendimento con il Newcastle United, diventando una delle certezze tecniche della squadra in questa annata. Un ritorno a pieno regime che ha inevitabilmente riacceso i riflettori attorno al suo futuro. Tonali rilanciato: numeri e ruolo chiave al Newcastle. Il cambio di passo è evidente. Con maggiore regolarità in campo, Tonali ha potuto esprimere quel mix di intensità, letture tattiche e qualità nel palleggio che lo avevano reso uno dei centrocampisti italiani più apprezzati in Europa ai tempi del Milan. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

