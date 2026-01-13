miretti juve arriva la decisione definitiva del club sul futuro del centrocampista

Il club Juventus ha comunicato ufficialmente la decisione definitiva riguardo al futuro di Miretti, centrocampista della squadra. La scelta riflette l’orientamento del club circa il percorso professionale del giocatore, con l’obiettivo di definire il suo ruolo e le prospettive di crescita all’interno della rosa. La notizia rappresenta un passo importante per il proseguimento della stagione e per il progetto sportivo dei bianconeri.

. Le ultime sul classe 2003 che ha brillato con Sassuolo e Cremonese. Il mercato della Juventus si chiude a doppia mandata per Fabio Miretti. Come riportato da TMW, la dirigenza bianconera ha deciso di togliere il centrocampista dalla lista dei partenti, premiando la sua crescita esponenziale sotto la guida di Luciano Spalletti. Decisivo è stato il gol segnato contro il Sassuolo la scorsa settimana, seguito da una prestazione di altissimo livello nell’ultimo match di campionato, dove Miretti ha agito con personalità in un ruolo non propriamente suo come quello di trequartista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

