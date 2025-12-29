Tonali Juve l’obiettivo bianconero innamorato del Newcastle | I tifosi mi hanno insegnato molto nel nostro stadio ci sentiamo sempre spinti da loro Poi elogia Howe

Sandro Tonali, attualmente al Newcastle, ha espresso grande rispetto per l’ambiente inglese e per l’allenatore Howe, sottolineando il ruolo dei tifosi nel suo percorso. La Juventus continua a seguire con interesse il centrocampista, desiderosa di riportarlo in Serie A. Tonali ha evidenziato l’importanza del supporto dei tifosi e l’influenza positiva di Howe nel suo sviluppo, mantenendo aperta la possibilità di un futuro ritorno nel campionato italiano.

Tonali Juve: il centrocampista esalta l'ambiente inglese e il tecnico Howe, ma i bianconeri insistono per riportarlo in Serie A. Sandro Tonali è diventato ormai un'icona del centrocampo del Newcastle, ma il suo nome continua a risuonare con forza nei corridoi della Continassa. In una lunga e sentita intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il talento azzurro ha aperto il suo cuore, raccontando l'evoluzione umana e professionale vissuta in questi tre anni di Premier League. Le sue parole descrivono un legame viscerale con l'ambiente dei Magpies, un fattore che complica, ma non spegne, il sogno di mercato chiamato della Juve.

