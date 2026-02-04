tommaso saccardi vince lo slalom di coppa europa a baqueira beret canins e maurberger nei primi 15

Questa mattina a Baqueira Beret, Tommaso Saccardi ha dominato lo slalom di Coppa Europa, finendo davanti a tutti. L’atleta italiano ha fatto segnare i tempi migliori in entrambe le manche, portando a casa la vittoria. Nei primi 15 anche Canins e Maurberger, che hanno dato il massimo senza però riuscire a raggiungere il podio. La gara si è svolta sotto una leggera nevicata, ma questo non ha fermato gli atleti, che hanno dato tutto sulle ripide piste spagnole. È stata una giornata importante per lo sci italiano, che

Lo slalom speciale della Coppa Europa disputato sulle nevi di Baqueira Beret è stato caratterizzato da una prestazione decisiva degli atleti italiani, con Tommaso Saccardi a guidare la scena e conquistare la vittoria dopo aver dominato entrambe le manche. L’ottima prova azzurra è stata completata dai buoni posizionamenti di Matteo Canins e Simon Maurberger, entrambi nei primi quindici della classifica. Scendendo con pettorale numero tre, Tommaso Saccardi ha aperto la prima run in 55.39, per poi chiudere la seconda discesa in 1:58.13, chiudendo al comando con margine netto. In seconda posizione si è piazzato Hugo Desgrippes, a +1. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

