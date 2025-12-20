Continua l’eccellente stagione dei colori azzurri in Coppa Europa. Nello slalom maschile disputato in Val di Fassa Tommaso Saccardi si conferma uno dei migliori interpreti della specialità e conquista un secondo posto che, senza il tempo perso nel terzo settore, avrebbe potuto tranquillamente essere un successo. Ad imporsi è l’mergente francese Alunette. Auguste Alunette, sesto al termine della prima discesa, con un distacco di +0.72, si aggiudica il successo grazie ad una prepotente rimonta e al tempo finale di 1:46.72. Saccardi, leader al termine della prima discesa, chiude la sua prova con 1:47. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Saccardi 2° nello slalom di Coppa Europa in Val di Fassa. Vince un emergente francese

Leggi anche: Sci alpino, Tommaso Saccardi quarto nello slalom di Levi in Coppa Europa

Leggi anche: Sci alpino, Saccardi spreca e Hans Grahl-Madsen vince lo slalom di Storklinten di Coppa Europa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino, Saccardi e Maurberger vicini al podio nello slalom di Coppa Europa a Pozza di Fassa - Lo svedese trionfa nello slalom di Pozza di Fassa, risalendo di due posizioni rispetto alla prima... oasport.it

Stefano Gross campione italiano di slalom ex aequo con Tommaso Saccardi - Stefano Gross è profeta in patria, Tommaso Saccardi è al suo fianco: lo slalom dei Campionati Italiani Assoluti che si chiudono in Val di Fassa premia il veterano delle Fiamme Gialle, all'ultimo ... rainews.it

Sci alpino, Tommaso Saccardi quarto nello slalom di Levi in Coppa Europa - Nella prima gara della stagione di Coppa Europa, l’azzurro ha concluso al quarto posto dopo che aveva terminato in ... oasport.it