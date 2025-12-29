Furti nella Tuscia riunione in Prefettura | proposte le istituzioni dei controlli di vicinato

Questa mattina a Viterbo si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Sergio Pomponio. All’ordine del giorno, la recente escalation di furti nella zona della Tuscia e le possibili misure per contrastarli, tra cui l’istituzione di controlli di vicinato. L’incontro ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, con l’obiettivo di definire strategie condivise per aumentare la sicurezza sul territorio.

