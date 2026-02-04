Todeschini si ripete al Delta Winter

Gennaio si chiude con un’altra vittoria per Todeschini al Delta Winter. Il pilota di Strigno ha conquistato il podio, confermando la buona forma della squadra. La stagione 2026 si apre all’insegna di risultati promettenti, e gli appassionati già sognano grandi cose.

Si è appena consegnato agli archivi il mese di gennaio ma il 2026 di Clacson Motorsport è già particolarmente caldo, avendo messo a segno un podio che traccia la rotta di un'annata nella quale la squadra corse di Strigno va a caccia di soddisfazioni. Protagonista dell'ultimo fine settimana è.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Rally: Todeschini si ripete al Delta WinterIl ventitreenne scaligero torna sul podio croato a distanza di un anno, aprendo nel migliore dei modi il 2026 di Clacson Motorsport. comunicati-stampa.net

