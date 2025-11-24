Rupert Grint ha scritto una lettera al nuovo attore di Ron Weasley | il ciclo si ripete

Rupert Grint ha recentemente dichiarato alla BBC di aver scritto una lettera al nuovo attore di Ron Weasley, Alastair Stout, prima che il bambino iniziasse le riprese della serie televisiva “Harry Potter” della HBO. Grint ha interpretato Ron nella saga di otto film di “Harry Potter” dal 2001 al 2011. Il reboot della serie della HBO vedrà Stout nei panni di Ron, al fianco dei nuovi arrivati??Dominic McLaughlin nei panni di Harry e Arabella Stanton in quelli di Hermione. “ Gli ho scritto una lettera prima che iniziassero, per così dire, passandogli il testimone “, ha detto Grint. “ In realtà gli auguravo solo il meglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

