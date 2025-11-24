Rupert Grint ha scritto una lettera al nuovo attore di Ron Weasley | il ciclo si ripete
Rupert Grint ha recentemente dichiarato alla BBC di aver scritto una lettera al nuovo attore di Ron Weasley, Alastair Stout, prima che il bambino iniziasse le riprese della serie televisiva “Harry Potter” della HBO. Grint ha interpretato Ron nella saga di otto film di “Harry Potter” dal 2001 al 2011. Il reboot della serie della HBO vedrà Stout nei panni di Ron, al fianco dei nuovi arrivati??Dominic McLaughlin nei panni di Harry e Arabella Stanton in quelli di Hermione. “ Gli ho scritto una lettera prima che iniziassero, per così dire, passandogli il testimone “, ha detto Grint. “ In realtà gli auguravo solo il meglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per me va bene. Penso sia fantastico" ha detto Rupert Grint, parlando della sua associazione indissolubile con Ron Weasley. Quando la BBC gli ha chiesto se pensa che riuscirà mai a liberarsi dall’immagine del suo personaggio, Grint ha ammesso che è diffi - facebook.com Vai su Facebook
Harry Potter, Rupert Grint passa il testimone: il gesto per il nuovo Ron Weasley che emoziona i fan - Il gesto segue quello di Daniel Radcliffe, che ha fatto lo stesso con il nuovo Harry, Dominic McLaughlin. Riporta msn.com
Rupert Grint non pensa che lascerà mai l'ombra di Ron Weasley - Ma come Daniel Radcliffe, scrisse una lettera ad Alastair Stout per augurare al giovane attore il meglio nel reboot della serie TV. Da gamereactor.it
Harry Potter, Rupert Grint ha scritto al Ron della serie TV: 'Gli auguro il meglio' - Anche Rupert Grint ha scritto una lettera ad Alastair Stout, l'attore che interpreterà Ron Weasley nella serie TV di Harry Potter ... Segnala serial.everyeye.it