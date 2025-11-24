Rupert Grint ha scritto una lettera al nuovo attore di Ron Weasley | il ciclo si ripete

Metropolitanmagazine.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rupert Grint ha recentemente dichiarato alla BBC di aver scritto una lettera al nuovo attore di Ron Weasley, Alastair Stout, prima che il bambino iniziasse le riprese della serie televisiva “Harry Potter” della HBO. Grint ha interpretato Ron nella saga di otto film di “Harry Potter” dal 2001 al 2011. Il reboot della serie della HBO vedrà Stout nei panni di Ron, al fianco dei nuovi arrivati??Dominic McLaughlin nei panni di Harry e Arabella Stanton in quelli di Hermione. “ Gli ho scritto una lettera prima che iniziassero, per così dire, passandogli il testimone “, ha detto Grint. “ In realtà gli auguravo solo il meglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

rupert grint ha scritto una lettera al nuovo attore di ron weasley il ciclo si ripete

© Metropolitanmagazine.it - Rupert Grint ha scritto una lettera al nuovo attore di Ron Weasley: “il ciclo si ripete”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rupert grint ha scrittoHarry Potter, Rupert Grint passa il testimone: il gesto per il nuovo Ron Weasley che emoziona i fan - Il gesto segue quello di Daniel Radcliffe, che ha fatto lo stesso con il nuovo Harry, Dominic McLaughlin. Riporta msn.com

rupert grint ha scrittoRupert Grint non pensa che lascerà mai l'ombra di Ron Weasley - Ma come Daniel Radcliffe, scrisse una lettera ad Alastair Stout per augurare al giovane attore il meglio nel reboot della serie TV. Da gamereactor.it

Harry Potter, Rupert Grint ha scritto al Ron della serie TV: 'Gli auguro il meglio' - Anche Rupert Grint ha scritto una lettera ad Alastair Stout, l'attore che interpreterà Ron Weasley nella serie TV di Harry Potter ... Segnala serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Rupert Grint Ha Scritto