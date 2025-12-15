La Bohème di Puccini al Massimo un incanto che si ripete a ogni ascolto | sold out e dieci minuti di applausi
La ripresa de La Bohème di Puccini al Teatro Massimo di Palermo si conferma un grande successo, con il pubblico in delirio e dieci minuti di applausi. Lo spettacolo, secondo appuntamento della stagione lirica, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’apprezzamento per questa celebre opera che continua a incantare gli spettatori ad ogni rappresentazione.
