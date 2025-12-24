Isolarli su un’isola: il Governo starebbe organizzando un massiccio trasferimento di detenuti al 41-bis – il regime detentivo speciale italiano che impone severe restrizioni per isolare i criminali più pericolosi (dai mafiosi ai terroristi) – dalla penisola alla Sardegna. Un’operazione che sta alimentando timori e interrogativi nell’isola, perché, come ha ricordato ieri il senatore sardo del Pd Marco Meloni si tratterebbe di una « decisione presa senza alcuna comunicazione a chi ha la responsabilità diretta della gestione degli istituti penitenziari». Calata dall’alto. Il riferimento è al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Domenico Arena, che in un’intervista per L’ Unione Sarda ha denunciato di non essere stato «consultato, né interpellato, né informato» dal ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sardegna in rivolta contro l’arrivo di 92 detenuti al 41-Bis. M5s “Non possiamo essere la Caienna d’Italia”

Leggi anche: Scontro Todde-Nordio sul maxi trasferimento di 91 detenuti al 41-bis in Sardegna. La governatrice: “Noi mai interpellati”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’idea del governo Meloni di trasferire in Sardegna quasi 100 detenuti al 41 bis. L’ira degli isolani: «Una decisione calata dall’alto» - Un'operazione pericolosa per il senatore dem Marco Meloni perché finirebbe per fare «della Sardegna una grande e unica area di concentramento del carcere duro dello Stato». open.online

Governo: Meloni da Mattarella, poi per Fratelli d'Italia "caso chiuso" - All'indomani dello scontro tra FdI e il Quirinale dopo i virgolettati attribuiti dal quotidiano 'La Verità' a Francesco Saverio Garofani, ... iltempo.it

Governo: Meloni 'eguaglia' Craxi, esecutivo diventa terzo più longevo - E le agenzie di rating applaudono - Tre come gli anni di governo, tre come i gradini del podio su cui, da domenica 19 ottobre 2025, Giorgia Meloni salirà. affaritaliani.it

Manovra, Calenda: Manca idea del Paese, il problema del Governo è la Lega x.com

Agenzia Vista. . Manovra, Calenda: Manca idea del Paese, il problema del Governo è la Lega - facebook.com facebook