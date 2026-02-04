Tivù Verità | Vannacci è un traditore?

Da laverita.info 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vannacci lascia la Lega e divide il mondo politico. Il generale annuncia il suo addio al partito, e Salvini non perde tempo: lo paragona a Fini, accusandolo di tradimento. Ma mentre la polemica infuria, Mario Adinolfi si schiera dalla parte di Vannacci, sostenendo che ha fatto bene a prendere questa decisione. La vicenda continua a far discutere, tra chi lo definisce un traditore e chi lo appoggia come un uomo coraggioso.

Il generale lascia la Lega e Salvini lo attacca: è come Fini. Ma per Mario Adinolfi ha ragione Vannacci. Secondo Francesco Giubilei il generale sta sbagliando, Emanuele Pozzolo è entrato nella sua truppa. Voi che ne pensate? «I dati Istat ci parlano di una situazionale occupazione buona e in tenuta: dal nostro Osservatorio, possiamo confermare questo trend. Quanto agli stipendi, i contratti nazionali andrebbero rinnovati il prima possibile senza le lungaggini dovute a battaglie ideologiche». Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il lavoro, e amministratore delegato di Openjobmetis, presente sul mercato Italiano da 25 anni, fa il punto sul mercato del lavoro partendo dalle ultime rilevazioni dell’Istat. 🔗 Leggi su Laverita.info

tiv249 verit224 vannacci 232 un traditore

© Laverita.info - Tivù Verità | Vannacci è un traditore?

Approfondimenti su Tivù Verità

Giubilei attacca Vannacci: “Traditore, deve dimettersi da europarlamentare”

Francesco Giubilei non ha usato mezzi termini.

Vannacci lascia la Lega: “Inseguo un sogno”; Salvini: “Traditore”

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vannacci è un traditore

Video Vannacci è un traditore?

Ultime notizie su Tivù Verità

Argomenti discussi: Volano i Vannacci, gode il Colle; Vannacci esce dalla Lega: La mia strada è un’altra Salvini: L’onore dov’è?; Bel simbolo e comunicazione forte. Ora a Vannacci mancano solo i voti; Giubilei sfida Vannacci sul marchio. Ma il generale glissa: Me ne frego.

tivù verità vannacci èVannacci, i giornali di destra ora lo attaccano: TraditoreTommaso Cerno, direttore de Il Giornale, è ancora più provocatorio: Un bel chissenefrega saluta Roberto Vannacci, generale senza truppe in ritirata dal suo esercito, dopo avere ceduto al canto, ... tpi.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.