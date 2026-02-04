Tivù Verità | Vannacci è un traditore?

Vannacci lascia la Lega e divide il mondo politico. Il generale annuncia il suo addio al partito, e Salvini non perde tempo: lo paragona a Fini, accusandolo di tradimento. Ma mentre la polemica infuria, Mario Adinolfi si schiera dalla parte di Vannacci, sostenendo che ha fatto bene a prendere questa decisione. La vicenda continua a far discutere, tra chi lo definisce un traditore e chi lo appoggia come un uomo coraggioso.

Il generale lascia la Lega e Salvini lo attacca: è come Fini. Ma per Mario Adinolfi ha ragione Vannacci. Secondo Francesco Giubilei il generale sta sbagliando, Emanuele Pozzolo è entrato nella sua truppa. Voi che ne pensate?

