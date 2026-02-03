Giubilei attacca Vannacci | Traditore deve dimettersi da europarlamentare

Francesco Giubilei non ha usato mezzi termini. In un video su Instagram, il presidente di Nazione Futura ha definito Roberto Vannacci un “traditore” e ha chiesto che si dimetta da europarlamentare. Giubilei accusa l’ex generale di aver disertato la Lega e il centrodestra, sostenendo che così facendo favorisce la sinistra in vista delle prossime elezioni.

(Adnkronos) – Nuovo e durissimo affondo di Francesco Giubilei contro Roberto Vannacci. In un video su Instagram, il presidente di Nazione Futura definisce l'ex generale "un traditore", accusandolo di aver disertato la Lega e il centrodestra e di stare, di fatto, facendo "un favore alla sinistra" in vista delle prossime elezioni politiche. Secondo Giubilei, l'uscita di Vannacci dalla Lega e la creazione di una nuova formazione politica rappresenterebbero un danno diretto per la coalizione di centrodestra, al punto da rischiare di spianare la strada a Elly Schlein e al centrosinistra. "Per colpa di Vannacci rischiamo di trovarci il prossimo anno al governo la sinistra", afferma Giubilei nel video.

