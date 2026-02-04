Timothée Chalamet vuole riabilitare l' abito lucido
Timothée Chalamet torna a far parlare di sé, questa volta per la sua voglia di rivitalizzare l’abito lucido. L’attore si è mostrato deciso a cambiare le regole della moda, puntando su uno stile più audace e originale. Con la sua presenza e il suo modo di vestirsi, Chalamet vuole dimostrare che anche l’abito più classico può essere reinterpretato in chiave moderna e fresca. La sua idea ha già attirato l’attenzione di molti, pronti a seguire il suo esempio e a osare di più con i vestiti.
Timothée Chalamet è il tipo di uomo che chiami per guidare un movimento. Ha reso il ping pong una cosa da prendere seriamente agli occhi degli appassionati di sport più irriducibili. Ha reso in qualche modo normale indossare un completo con dei Timbs da 15 centimetri. E ora è tornato indietro nel tempo per trasformare un caposaldo degli anni Duemila in un autentico capo di grande valore nel menswear. Alla première parigina di Marty Supreme, l’attore americano si è presentato con un completo lucido firmato Givenchy. Questo tipo di abiti ha raggiunto il suo apice all’inizio degli anni ’90, quando l’alcol scorreva a fiumi e la sartoria era al massimo splendore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondimenti su Timothée Chalamet
