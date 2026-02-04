Timothée Chalamet vuole riabilitare l' abito lucido

Timothée Chalamet torna a far parlare di sé, questa volta per la sua voglia di rivitalizzare l’abito lucido. L’attore si è mostrato deciso a cambiare le regole della moda, puntando su uno stile più audace e originale. Con la sua presenza e il suo modo di vestirsi, Chalamet vuole dimostrare che anche l’abito più classico può essere reinterpretato in chiave moderna e fresca. La sua idea ha già attirato l’attenzione di molti, pronti a seguire il suo esempio e a osare di più con i vestiti.

