Dai 22 ai 26 anni ho vissuto come se mi avessero tirato via il tappeto da sotto i piedi Resto lucido cerco di spegnere il ‘rumore’ che c’è attorno a me | così Timothée Chalamet

A 22-26 anni, Timothée Chalamet ha vissuto momenti di grande incertezza, mantenendo comunque lucidità e concentrazione. Dopo aver vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia, ha presentato in Italia il suo nuovo film, “Marty Supreme” di Josh Safdie, disponibile nelle sale dal 22 gennaio. Questa fase della sua carriera evidenzia il suo impegno nel cinema e la capacità di affrontare le sfide con equilibrio e determinazione.

Dopo aver conquistato il Golden Globe (considerato l'anti-camera degli Oscar) come Miglior attore in un film commedia, Timothée Chalamet ha presentato alla stampa italiana "Marty Supreme" di Josh Safdie, dal 22 gennaio nelle sale. Il film è ispirato alla vera storia della leggenda del ping-pong Marty Reisman. Ambientato nella New York degli Anni 50, il film racconta di Marty, un giovane pieno di ambizione che fa il commesso in un negozio di scarpe, ma sogna di diventare campione mondiale di ping pong. La pellicola è un ritratto dell'ossessione per il successo, della fame – non sana – di diventare qualcuno e dell'essere disposti a tutto – anche mentire e truffare – pur di raggiungere i propri obiettivi.

