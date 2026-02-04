La commedia “Ti sposo ma non troppo” torna in scena al Teatro Sistina di Roma dal 4 febbraio. Dopo il successo del film del 2014, lo spettacolo porta sul palco un’interpretazione tutta nuova, moderna e ricca di energia. Gli spettatori potranno rivivere le stesse emozioni, con un cast rinnovato e un allestimento aggiornato. La produzione promette di coinvolgere il pubblico con una comicità fresca e situazioni divertenti, proprio come nel film.

Ti sposo ma non troppo, la commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, sarà al Teatro Sistina dal 4 al 15 febbraio. Protagonisti Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta con Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari. Il nuovo imperdibile spettacolo presentato da ArtistiAssociati ridefinisce il concetto di commedia romantica. Ti sposo ma non troppo non è solo una storia d’amore, è uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee. Il testo intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano. In scena quattro individui che, superati i quarant’anni, si trovano a navigare in acque sentimentali inquiete, in un’epoca in cui nulla è più garantito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ti sposo ma non troppo dal 4 febbraio al Sistina

Approfondimenti su Sistina Spettacolo

A Roma, il Teatro Sistina apre le porte a una nuova commedia.

Vanessa Incontrada torna sul palco del Sistina con lo spettacolo “Ti sposo ma non troppo”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sistina Spettacolo

Argomenti discussi: Al Sistina Vanessa Incontrada protagonista di Ti sposo ma non troppo; Al Teatro Sistina Vanessa Incontrada in Ti sposo ma non troppo; Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in Ti sposo ma non troppo: le relazioni di coppia oggi, con ironia; Teatro Sistina, Ti sposo, ma non troppo.

Al Teatro Sistina Vanessa Incontrada in Ti sposo ma non troppoRoma, 30 gen. (askanews) – Siete pronti ad innamorarvi di nuovo? Dal prossimo mercoledì 4 a domenica 15 febbraio al Teatro Sistina a Roma va in scena lo spettacolo Ti sposo ma non troppo, la nuova c ... askanews.it

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in «Ti sposo ma non troppo»: le relazioni di coppia oggi, con ironiaVanessa Incontrada con Gabriele Pignotta arrivano al Teatro Sistina con lo spettacolo «Ti sposo ma non troppo». La nuova commedia romantica scritta e diretta da Gabriele Pignotta, attuale e ricca di e ... msn.com

Al Sistina Vanessa Incontrada protagonista di “Ti sposo ma non troppo” ilsole24ore.com/art/al-sistina… x.com

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in «Ti sposo ma non troppo»: le relazioni di coppia oggi, … La commedia sarà in scena al Teatro Sistina da mercoledì 4 a domenica 15 febbraio Guarda il video su Corriere: Vanessa Incontrada con Gabriele Pignotta ar - facebook.com facebook