Ti sposo ma non troppo dal 4 febbraio al Sistina
La commedia “Ti sposo ma non troppo” torna in scena al Teatro Sistina di Roma dal 4 febbraio. Dopo il successo del film del 2014, lo spettacolo porta sul palco un’interpretazione tutta nuova, moderna e ricca di energia. Gli spettatori potranno rivivere le stesse emozioni, con un cast rinnovato e un allestimento aggiornato. La produzione promette di coinvolgere il pubblico con una comicità fresca e situazioni divertenti, proprio come nel film.
Ti sposo ma non troppo, la commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, sarà al Teatro Sistina dal 4 al 15 febbraio. Protagonisti Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta con Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari. Il nuovo imperdibile spettacolo presentato da ArtistiAssociati ridefinisce il concetto di commedia romantica. Ti sposo ma non troppo non è solo una storia d’amore, è uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee. Il testo intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano. In scena quattro individui che, superati i quarant’anni, si trovano a navigare in acque sentimentali inquiete, in un’epoca in cui nulla è più garantito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Roma, 30 gen. (askanews) – Siete pronti ad innamorarvi di nuovo? Dal prossimo mercoledì 4 a domenica 15 febbraio al Teatro Sistina a Roma va in scena lo spettacolo Ti sposo ma non troppo, la nuova c
Vanessa Incontrada con Gabriele Pignotta arrivano al Teatro Sistina con lo spettacolo «Ti sposo ma non troppo». La nuova commedia romantica scritta e diretta da Gabriele Pignotta, attuale e ricca di e
