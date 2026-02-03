al sistina vanessa incontrada protagonista di ti sposo ma non troppo

Vanessa Incontrada torna sul palco del Sistina con lo spettacolo “Ti sposo ma non troppo”. L’attrice interpreta una storia d’amore che rispecchia le relazioni di oggi, con Gabriele Pignotta, Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro sul cast. La commedia, ricca di momenti divertenti, sta già attirando l’attenzione del pubblico e delle cronache di teatro.

Al teatro Sistina di Roma debutta il 4 febbraio “Ti sposo ma non troppo”, una storia d’amore che è lo specchio delle relazioni contemporanee. E fra leggerezza e profondità racconta le complessità del cuore umano. I protagonisti sono quattro che, superati i quarant’anni, si trovano a navigare in acque sentimentali inquiete, in un’epoca in cui nulla è più garantito. Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna innamorata e madre devota, sconvolta dal tradimento del marito. Luca (Gabriele Pignotta), fisioterapista divorziato, si barcamena tra l’amore per sua figlia e le illusioni delle app di incontri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A Roma, il Teatro Sistina apre le porte a una nuova commedia.

