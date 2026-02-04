La provincia di Siena si trova in una posizione a rischio frane. Il geologo Salvini ha spiegato che alcune aree sono particolarmente vulnerabili e possono mettere in pericolo residenti e infrastrutture. La preoccupazione cresce, soprattutto in zone dove il terreno è fragile e il rischio di movimenti di terra si fa più concreto. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per prevenire eventuali disastri.

Siena, 4 febbraio 2026 – «Situazioni che possono dare luogo a fenomeni gravitativi riguardano anche la provincia di Siena. Il nostro territorio presenta vulnerabilità legate alla sua geomorfologia. Certo non si tratta di una situazione grave quanto quella di Niscemi, ma esiste anche qui un certo rischio di movimenti franosi», dice il professor Riccardo Salvini, docente di Geologia applicata Unisi e presidente del Centro di GeoTecnologie. Il CGT dell’Università di Siena ha sede nel campus di San Giovanni Valdarno dal 2002, quando è stato attivato il primo corso di laurea; in questa sede oggi si svolgono in presenza attività didattiche universitarie tra cui un corso di laurea, un master in Geomatica e diversi corsi di aggiornamento professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Territorio vulnerabile, il geologo Salvini descrive le aree fragili: “Qui c’è il rischio di frane”

Negli ultimi anni la Toscana ha visto aumentare il rischio di frane, con alcune zone particolarmente a rischio.

In Sicilia cresce la preoccupazione per il rischio di frane a Niscemi.

