Terni quinta edizione della ‘Rassegna e Stage di Natale’ | Orgogliose del percorso connotato da passione lavoro umiltà e trasparenza

La quinta edizione della ‘Rassegna e Stage di Natale’ a Terni si è svolta il 3 e 4 gennaio presso il teatro Sergio Secci. Organizzata da Openspace Dance Studio ASD, l’evento ha visto una partecipazione crescente di scuole di danza, confermando l’interesse e l’impegno nel settore. Un momento di condivisione e crescita, caratterizzato da passione, lavoro e trasparenza, che rafforza il ruolo della danza nella comunità locale.

