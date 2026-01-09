Terni quinta edizione della ‘Rassegna e Stage di Natale’ | Orgogliose del percorso connotato da passione lavoro umiltà e trasparenza

La quinta edizione della ‘Rassegna e Stage di Natale’ a Terni si è svolta il 3 e 4 gennaio presso il teatro Sergio Secci. Organizzata da Openspace Dance Studio ASD, l’evento ha visto una partecipazione crescente di scuole di danza, confermando l’interesse e l’impegno nel settore. Un momento di condivisione e crescita, caratterizzato da passione, lavoro e trasparenza, che rafforza il ruolo della danza nella comunità locale.

Il teatro Sergio Secci, nelle giornate del 3 e 4 gennaio, ha ospitato Rassegna e Stage di Natale – Città di Terni evento giunto alla quinta edizione ed organizzato da Openspace Dance Studio ASD che ha fatto registrare una partecipazione delle scuole ben oltre le aspettative, in costante aumento. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

