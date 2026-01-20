Tenute Lu Spada nella GuidaBio 2026 | premiati tre vini biologici
Tenute Lu Spada è stata inclusa nella GuidaBio 2026, l’unica guida nazionale dedicata ai prodotti biologici. La selezione riconosce l’impegno dell’azienda nella produzione di vini biologici di qualità, premiando tre delle sue etichette. Questa iniziativa evidenzia l’attenzione dell’azienda alle pratiche sostenibili e alla sicurezza dei consumatori, nel rispetto delle norme dell’agricoltura biologica.
BRINDISI - Tenute Lu Spada entra tra i protagonisti della GuidaBio 2026, l’unica guida nazionale dedicata esclusivamente ai prodotti da agricoltura biologica, nata per valorizzare scelte green, ecosostenibili e orientate alla tutela del consumatore in termini di qualità e sicurezza. La GuidaBio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
