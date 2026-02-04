Tentò di uccidere Donald Trump su un campo da golf nel 2024 Ryan Routh condannato all'ergastolo

Ryan Routh è stato condannato all’ergastolo per aver tentato di uccidere Donald Trump durante una partita a golf a West Palm Beach. Nel settembre 2024, il 59enne ha sparato con un fucile contro l’ex presidente, che stava partecipando a un evento politico. L’attentato non è riuscito, ma il giudice non ha avuto pietà: Routh dovrà passare il resto della vita in carcere.

Ryan Routh è stato condannato all'ergastolo. Nel settembre 2024 il 59enne tentò di assassinare con un fucile Donald Trump, all'epoca candidato alla presidenza degli Stati Uniti, mentre giocava al Trump International Golf Club di West Palm Beach.

