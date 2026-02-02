Tentato femminicidio di Paduli | per l’uomo si aprono le porte di Capodimonte
Questa mattina a Paduli, in Contrada Femmina Arsa, un uomo ha tentato di uccidere una donna. La polizia ha arrestato il sospettato, che ora si trova nel carcere di Benevento. L’intera vicenda si è svolta in poche ore, lasciando la comunità sotto shock.
In merito al tentato femminicidio a Paduli (BN), commesso nella tarda mattinata di oggi, in Contrada Femmina Arsa, la persona indagata è stata tratta in arresto e associata presso la casa circondariale di Benevento. L'uomo, una guardia giurata, ha colpito la moglie con tre colpi di fucile. La donna, una 45enne, nonostante tutto ha provato a scappare e ha chiamato i soccorsi prima di accasciarsi in una pozza di sangue. Il 37enne, che non accettava l'idea di separarsi dalla moglie, non ha opposto resistenza all'arrivo dei Carabinieri. La donna è stata operata nel pomeriggio al San Pio, l'intervento è riuscito ma la prognosi resta riservata.
