Tentato femminicidio a Paduli datore di lavoro svela la chiamata con Giulia | Mia moglie l' ha tenuta sveglia

Il datore di lavoro di Giulia De Luca ha raccontato cosa è successo subito dopo il tentato femminicidio a Paduli. Ha spiegato che Giulia chiamò al telefono e chiedeva aiuto, mentre aveva dolore. Lui ha detto che la moglie di Giulia l’aveva tenuta sveglia e che in quei momenti era evidente che qualcosa non andava. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi conosceva bene la donna, e ora si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Il datore di lavoro dell'azienda agricola di Paduli, in cui lavora Giulia De Luca, la 45enne ferita a fucilate dall'ex marito, ha raccontato la telefonata ricevuta dalla donna subito dopo il tentato femminicidio. "Al telefono ci chiedeva di aiutarla. Diceva di essere stata ferita nella parte sinistra, mia moglie le parlava per tenerla sveglia e cercava di dirle di tamponare il sangue", ha detto. Il tentato femminicidio a Paduli Il datore di lavoro svela la chiamata con Giulia "Mia moglie l'ha tenuta sveglia" L'ex marito era a terra, non ha opposto resistenza Il tentato femminicidio a Paduli Giulia De Luca, 45 anni, è stata colpita con tre colpi di fucile dall'ex marito, Valentino Salomone, un vigilante di 38 anni.

