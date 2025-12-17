Giovane aggredito in viale Gorizia Tentata rapina e minacce | il responsabile è un altro minorenne

Un giovane è stato vittima di un'aggressione in viale Gorizia, durante la quale il responsabile, anch'egli minorenne, ha tentato di rapinarlo minacciandolo. La vittima è riuscita a evitare il furto del portafoglio, ma ha riportato un colpo al volto che ha causato sanguinamento. L'episodio evidenzia l'aumento di episodi di violenza tra i giovani nella zona.

© Ilgiorno.it - Giovane aggredito in viale Gorizia. Tentata rapina e minacce: il responsabile è un altro minorenne Un'aggressione violenta, con la giovane vittima riuscita a non farsi portare via il portafoglio, rimediando però un colpo al volto che lo ha fatto sanguinare. E il presunto responsabile è poi stato identificato dalla polizia: si tratta di un minorenne, che per questo è stato deferito, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria minorile di Milano, per tentata rapina e minacce gravi. Dopo l'aggressione è stato infatti mandato anche un messaggio intimidatorio a un altro ragazzo amico della vittima, con la foto di una pistola. La vicenda, resa nota ieri dalla Questura, era iniziata nel pomeriggio di giovedì scorso, 11 dicembre, quando un passante in viale Gorizia s'è fermato a soccorrere il ragazzo, con il viso insaguinato, che chiedeva aiuto.

