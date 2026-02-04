Tentata evasione a Sollicciano dell’assassino di Ana e Denisa

Da ildifforme.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vasile Frumuzache, l’uomo condannato per l’omicidio di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano. I poliziotti lo hanno scoperto mentre cercava di scalare il muro di cinta con delle lenzuola annodate. L’episodio si è verificato questa mattina, ma Frumuzache è stato subito fermato prima di riuscire nel suo intento. Nessuno si è fatto male e l’uomo ora si trova di nuovo in cella.

Vasile Frumuzache ha provato a scalare il muro di cinta con delle lenzuola annodate presso il carcere di Sollicciano. Bloccato subito dalla polizia penitenziaria Nelle prime ore di questa mattina, una tentata evasione a Sollicciano ha subito allertato il penitenziario toscano. Si tratta di Vasile Frumuzache il 32enne romeno accusato dell’omicidio di due prostitute tra Prato e Montecatini. Intorno alle ore 10:00, l’uomo avrebbe approfittato dell’ora per mettere in atto un piano di fuga. Infatti, utilizzando una corda rudimentale ricavata da lenzuola annodate, è riuscito inizialmente a scavalcare il muro del passeggio e poi quello di cinta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tentata evasione a sollicciano dell8217assassino di ana e denisa

© Ildifforme.it - Tentata evasione a Sollicciano dell’assassino di Ana e Denisa

Approfondimenti su Sollicciano Carcere

Il killer di Ana e Denisa, Vasile Frumuzache, tenta di evadere da Sollicciano

Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.

Killer di Ana e Denisa tenta di evadere da Sollicciano: bloccato da un agente penitenziario

Un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, ha cercato di scappare da Sollicciano alla vigilia del processo in cui è imputato per l’omicidio di Ana e Denisa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sollicciano Carcere

Argomenti discussi: Aveva ucciso due donne, alla vigilia del processo killer tenta evasione dal carcere.

tentata evasione a solliccianoTentativo di evasione da Sollicciano: detenuto scavalca un muro con delle lenzuolaTentativo di evasione a Sollicciano. Alle 10 circa di questa mattina il detenuto Frumuzache Vasile, 33enne accusato degli omicidi di due donne di 30 e 27 anni fra Prato e Montecatini, ha tentato ... 055firenze.it

tentata evasione a solliccianoIl killer di Denisa ha tentato di evadere da SolliccianoIl romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. (ANSA ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.