Tentata evasione a Sollicciano dell’assassino di Ana e Denisa

Vasile Frumuzache, l’uomo condannato per l’omicidio di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano. I poliziotti lo hanno scoperto mentre cercava di scalare il muro di cinta con delle lenzuola annodate. L’episodio si è verificato questa mattina, ma Frumuzache è stato subito fermato prima di riuscire nel suo intento. Nessuno si è fatto male e l’uomo ora si trova di nuovo in cella.

Vasile Frumuzache ha provato a scalare il muro di cinta con delle lenzuola annodate presso il carcere di Sollicciano. Bloccato subito dalla polizia penitenziaria Nelle prime ore di questa mattina, una tentata evasione a Sollicciano ha subito allertato il penitenziario toscano. Si tratta di Vasile Frumuzache il 32enne romeno accusato dell'omicidio di due prostitute tra Prato e Montecatini. Intorno alle ore 10:00, l'uomo avrebbe approfittato dell'ora per mettere in atto un piano di fuga. Infatti, utilizzando una corda rudimentale ricavata da lenzuola annodate, è riuscito inizialmente a scavalcare il muro del passeggio e poi quello di cinta.

Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.

Un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, ha cercato di scappare da Sollicciano alla vigilia del processo in cui è imputato per l’omicidio di Ana e Denisa.

Tentativo di evasione da Sollicciano: detenuto scavalca un muro con delle lenzuolaTentativo di evasione a Sollicciano. Alle 10 circa di questa mattina il detenuto Frumuzache Vasile, 33enne accusato degli omicidi di due donne di 30 e 27 anni fra Prato e Montecatini, ha tentato ... 055firenze.it

Il killer di Denisa ha tentato di evadere da SolliccianoIl romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. (ANSA ... ansa.it

Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che x.com