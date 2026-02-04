Tentata evasione a Sollicciano dell’assassino di Ana e Denisa
Vasile Frumuzache, l’uomo condannato per l’omicidio di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano. I poliziotti lo hanno scoperto mentre cercava di scalare il muro di cinta con delle lenzuola annodate. L’episodio si è verificato questa mattina, ma Frumuzache è stato subito fermato prima di riuscire nel suo intento. Nessuno si è fatto male e l’uomo ora si trova di nuovo in cella.
Vasile Frumuzache ha provato a scalare il muro di cinta con delle lenzuola annodate presso il carcere di Sollicciano. Bloccato subito dalla polizia penitenziaria Nelle prime ore di questa mattina, una tentata evasione a Sollicciano ha subito allertato il penitenziario toscano. Si tratta di Vasile Frumuzache il 32enne romeno accusato dell’omicidio di due prostitute tra Prato e Montecatini. Intorno alle ore 10:00, l’uomo avrebbe approfittato dell’ora per mettere in atto un piano di fuga. Infatti, utilizzando una corda rudimentale ricavata da lenzuola annodate, è riuscito inizialmente a scavalcare il muro del passeggio e poi quello di cinta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, ha cercato di scappare da Sollicciano alla vigilia del processo in cui è imputato per l’omicidio di Ana e Denisa.
