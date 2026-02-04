Tenente Colombo ai Rinnovati Come si racconta un delitto

Il tenente Colombo si presenta ai Rinnovati in modo diverso dal solito. Non corre, non spara e non alza mai la voce. Indossa un impermeabile stropicciato e ha un’aria un po’ distratta, quasi dimessa. La scena sembra più quella di un semplice passante che di un investigatore in azione. Ma dietro quell’apparenza tranquilla, Colombo si prepara a raccontare come si risolve un delitto, con calma e metodo.

C’è un poliziotto che non corre, non spara, non alza mai la voce. Indossa un impermeabile stropicciato, sembra distratto, quasi dimesso. Ha sempre un sigaro in mano, a volte lo accende e semina cenere dove non dovrebbe. Alle tecnologie delle indagini scientifiche preferisce l’acume vecchio stampo, e non tradisce mai i suoi modi gentili, nemmeno quando rivolgendosi al colpevole gli spiega il modo in cui lo ha smascherato. E’ uno dei personaggi più iconici della storia del giallo. Adesso, il ‘Tenente Colombo’ arriva sul palco del Teatro dei Rinnovati, portando con sé un modo di raccontare il delitto che resta coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

