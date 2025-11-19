Il tenente Colombo torna sulla scena del delitto ma in teatro | il Quirino di Roma si tinge di giallo
Arriva, dopo cinque anni di successo di pubblico e di critica in Stati Uniti, Inghilterra e Francia, al teatro Quirino di Roma fino a domenica 23 novembre, il tenente Colombo, celeberrimo detective televisivo reso immortale da Peter Falk. Un giallo emozionante, scritto dagli autori originali della serie TV: Richard Levinson e William Link. A indossare l’iconico impermeabile del protagonista, Gianluca Ramazzotti. Il tenente Colombo: analisi di un omicidio di Richard Levinson & William Link (traduzione e adattamento di David Conati e Marcello Cotugno ) annovera tra gli interpreti attori di primo piano come Pietro Bontempo, Samuela Sardo e Sara Ricci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
