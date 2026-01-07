Al teatro Fenaroli di Lanciano arriva lo spettacolo Il tenente Colombo

Il teatro Fenaroli di Lanciano ospita venerdì 9 gennaio alle ore 21 lo spettacolo “Il tenente Colombo”. Per la prima volta in Italia, questa rappresentazione porta sul palco una narrazione intensa e coinvolgente, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale originale e raffinata. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e di storie ben raccontate.

Per la prima volta in Italia, venerdì 9 gennaio, alle ore 21, arriva lo spettacolo "Il tenente Colombo". Per la prima volta, il pubblico assiste al delitto guardando negli occhi l'assassino che prepara l'omicidio perfetto, una vera e propria "rivoluzione" nell'ambito del giallo dove solitamente.

