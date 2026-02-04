Telstar-Go Ahead Eagles Coppa d’Olanda 05-02-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20, Telstar e Go Ahead Eagles si affrontano negli ottavi di finale della Coppa d’Olanda. La squadra che ha vinto a sorpresa lo scorso anno cerca di passare il turno contro un avversario che non vuole lasciare strada facile. Le formazioni sono pronte, e si aspettano molte emozioni in questa partita che potrebbe decidere chi avanza verso le semifinali.

Telstar e Go Ahead Eagles, la squadra che ha vinto a sorpresa la scorsa edizione, si giocano un posto in semifinale. I campioni in carica hanno avuto bisogno dei rigori per superare gli ultimi due turni, mentre i padroni di casa hanno ottenuto tre facili vittorie nelle prime tre partite della competizione, raggiungendo questa fase.

