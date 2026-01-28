Go Ahead Eagles-Sporting Braga Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Guerrieri corsari in Olanda?
Questa sera alle 21, i portoghesi dello Sporting Braga scendono sul campo dei Go Ahead Eagles in Olanda per la prima delle due sfide degli ottavi di Europa League. Dopo aver chiuso la fase a gironi con 16 punti e un quinto posto in classifica, lo Braga punta a fare risultato anche in trasferta, mentre i padroni di casa cercano di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari. La partita promette battaglia e spettacolo, con entrambe le squadre che vogliono avanzare nella competizione.
Lo Sporting Braga ha finora disputato un’eccellente prima fase di Europa League: sono ben 16 i punti conquistati, che si traducono in un ottimo quinto posto. I Guerrieri sono molto vicini al passaggio diretto agli ottavi; nell’ultima gara del maxi-girone saranno ospiti del Go Ahead Eagles, che è solo a quota 6. Gli olandesi sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
