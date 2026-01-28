Go Ahead Eagles-Sporting Braga Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Guerrieri corsari in Olanda?

Questa sera alle 21, i portoghesi dello Sporting Braga scendono in campo in Olanda contro il Go Ahead Eagles. Finora, la squadra di Braga ha giocato bene in Europa League, con 16 punti conquistati e un quinto posto in classifica. La partita promette battaglia, con i portoghesi che cercano di continuare la loro serie positiva.

Lo Sporting Braga ha finora disputato un’eccellente prima fase di Europa League: sono ben 16 i punti conquistati, che si traducono in un ottimo quinto posto. I Guerrieri sono molto vicini al passaggio diretto agli ottavi; nell’ultima gara del maxi-girone saranno ospiti del Go Ahead Eagles, che è solo a quota 6. Gli olandesi sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera alle 21, i portoghesi dello Sporting Braga scendono sul campo dei Go Ahead Eagles in Olanda per la prima delle due sfide degli ottavi di Europa League.

Questa sera alle nove, il Braga affronta in trasferta il Go Ahead Eagles nella partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League.

