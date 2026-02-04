Teleriscaldamento Adesso l’intera rete si controlla dal cielo

Acinque Tecnologie ha deciso di cambiare modo di gestire il teleriscaldamento a Monza. Ora controlla l’intera rete dall’alto, usando droni e tecnologie avanzate. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio, aumentare la sicurezza e garantire che l’impianto funzioni senza interruzioni. La strategia sembra funzionare, e i primi risultati sono già visibili.

Un controllo capillare della rete, puntando su qualità del servizio, sicurezza e continuità. È la strategia con cui Acinque Tecnologie sta ridisegnando la gestione del teleriscaldamento monzese, affiancando ai monitoraggi tradizionali strumenti d'avanguardia. L'ultimo passo arriva dal cielo: nelle scorse settimane la società ha effettuato un rilievo aereo dell'intera infrastruttura - una termografia - per individuare eventuali dispersioni nel sottosuolo. Si tratta della prima volta per la rete cittadina, un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con A2A Calore e Servizi, che ha già sperimentato la tecnologia in altre realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teleriscaldamento. Adesso l'intera rete si controlla dal cielo

