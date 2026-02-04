Teleriscaldamento Adesso l’intera rete si controlla dal cielo
Acinque Tecnologie ha deciso di cambiare modo di gestire il teleriscaldamento a Monza. Ora controlla l’intera rete dall’alto, usando droni e tecnologie avanzate. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio, aumentare la sicurezza e garantire che l’impianto funzioni senza interruzioni. La strategia sembra funzionare, e i primi risultati sono già visibili.
Un controllo capillare della rete, puntando su qualità del servizio, sicurezza e continuità. È la strategia con cui Acinque Tecnologie sta ridisegnando la gestione del teleriscaldamento monzese, affiancando ai monitoraggi tradizionali strumenti d’avanguardia. L’ultimo passo arriva dal cielo: nelle scorse settimane la società ha effettuato un rilievo aereo dell’intera infrastruttura - una termografia - per individuare eventuali dispersioni nel sottosuolo. Si tratta della prima volta per la rete cittadina, un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con A2A Calore e Servizi, che ha già sperimentato la tecnologia in altre realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Teleriscaldamento Monza
Estensione della rete di teleriscaldamento, il cantiere si sposta. Poi chiude una settimana
Sgominata la rete che controlla lo spaccio a Firenze: 19 arresti, per 14 c’è l’associazione a delinquere
Ultime notizie su Teleriscaldamento Monza
Argomenti discussi: Termografia aerea per il teleriscaldamento di Monza; Francesco Tacente | Sentenza BOC | risultato importante per il Comune di Taranto Ora serve una riflessione seria e condivisa sul futuro della città.
Un occhio dal cielo per ridurre le dispersioni: il teleriscaldamento di Monza diventa più efficienteUn occhio tecnologico dal cielo per rendere il teleriscaldamento di Monza ancora più efficiente, sicuro e sostenibile. mbnews.it
Teleriscaldamento potenziato. Ora la centrale secondariaE’ stata inaugurata ieri e risulta basilare per estenderlo in tutto il centro ma anche nell’area sud del paese. Capocchi: Un sogno che si sta realizzando. Inaugurata ieri mattina a Piancastagnaio la ... lanazione.it
Tutta Seveso un cantiere! Il sottopasso, il raddoppio della linea ferroviaria, il teleriscaldamento con cantieri aperti ad isola, il taglio piante e cantieri privati, non ci resta che sperare che un domani tutto questo porti il paese ad essere migliore! Intanto paghiamo l - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.