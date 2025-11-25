Sgominata la rete che controlla lo spaccio a Firenze | 19 arresti per 14 c’è l’associazione a delinquere

FIRENZE – Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, la Polizia e la polizia municipale di Firenze hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Firenze nei confronti di diciannove persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in violazione della normativa in materia di stupefacenti. Per quattordici indagati l’ordinanza ha riguardato, oltre ai reati fine di detenzione, trasporto, cessione e vendita di sostanze stupefacente del tipo cocaina e hashish, anche l’organizzazione e partecipazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravata dall’uso delle armi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it