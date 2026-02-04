Comunicato del Napoli | Di Lorenzo si opera
Il Napoli annuncia ufficialmente che Giovanni Di Lorenzo si opera al piede. Il calciatore ha deciso di sottoporsi all’intervento per risolvere una problematica che lo perseguita da tempo. La società non ha specificato i tempi di recupero, ma il suo ritorno in campo resta ancora da definire.
Di Lorenzo si opera al piede per superare una problematica pregressa, ad annunciarlo è il club in una nota ufficiale. Non c'entra dunque l'infortunio al ginocchio dell'ultima giornata di campionato e non ci dovrebbero essere ripercussioni per i tempi di recupero del capitano azzurro.
Il Napoli ha annunciato ufficialmente la decisione sul recupero di Giovanni Di Lorenzo.
