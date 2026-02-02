Cinema a colazione domenica 8 febbraio Miracolo a Milano al Centro artistico Il Grattacielo

Domenica 8 febbraio al Centro Artistico Il Grattacielo si terrà la proiezione di

Per Cinema a Colazione, domenica 8 febbraio, al Centro Artistico Il Grattacielo, sarà proiettato il film "Miracolo a Milano" (1951 – 1h40m) per la regia di Vittorio De Sica. Introduce il film Maurizio Iacono. L'evento, come di consueto, prevede la colazione alle 9.15 e l'inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto d'ingresso di 8 euro è comprensivo della colazione. "Miracolo a Milano" è un film del 1951 diretto da Vittorio De Sica, tratto dal romanzo Totò il buono di Cesare Zavattini, che ne curò anche la sceneggiatura. È una delle opere più originali del neorealismo italiano, capace di mescolare cronaca sociale e fiaba surreale.🔗 Leggi su Livornotoday.it

