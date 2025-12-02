Centro Artistico Il Grattacielo sabato 6 dicembre il concerto dei NOF41

2 dic 2025

Sabato 6 dicembre, alle  21.15, il Centro Artistico Il Grattacielo ospita “Mineraria”, il nuovo concerto dei NOF41, giovane gruppo musicale labronico che si inserisce nel cartellone della rassegna Teatri d’Autunno, sotto la direzione artistica di Eleonora Zacchi. Nati nel 2024, i NOF41 sono. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

