Balneari verso le gare per le concessioni | Momento difficile può diventare un' opportunità di riqualificazione

Con l’approssimarsi delle gare pubbliche per le concessioni balneari, molti stabilimenti affrontano un periodo di transizione. Questa fase, sebbene complessa, può rappresentare un’opportunità di riqualificazione e innovazione. In Emilia-Romagna, diversi Comuni stanno già adottando delibere per avviare l’iter di gara, segnando un passaggio importante verso un nuovo assetto del settore balneare in Italia.

"Il tempo stringe, questa sarà l'ultima stagione prima delle gare pubbliche. Diversi Comuni in Italia hanno già ottemperato a questo obbligo ed ora, anche in Emilia-Romagna, gli enti stanno approvando delibere per dare inizio all'iter di gara (vedi Cervia e Rimini zona Nord). Il Comune di.

