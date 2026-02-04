Tajani | materie primeCina ha monopolio

Il ministro Tajani avverte: la Cina ha monopolizzato l’approvvigionamento di minerali critici e terre rare. Secondo lui, non si può lasciare tutto nelle mani di Pechino, perché così si rischia di perdere controllo e sovranità. Serve più concorrenza, dice, per garantire un mercato più libero e meno dipendente da un solo Paese. Le tensioni sono alte, e le risposte non si fanno attendere.

3.12 Sui minerali critici e le terre rare, "la Cina non può giocare una partita in regime di monopolio, quindi serve concorrenza per il libero mercato". Così il ministro degli Esteri Tajani,a Washington per la prima riunione ministeriale sui minerali critici. "Oggi di fatto la Cina gioca una partita, quella delle materie prime critiche, in un regime di monopolio, decide il prezzo e questo non va bene, noi siamo per le la libera concorrenza. E' un principio chevale anche per le materie prime", ha aggiunto il ministro.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Tajani MateriePrime Ice, Iran e materie prime critiche. Tajani come ponte tra Italia e Usa L’Italia si schiera con gli Stati Uniti sul dossier Iran. Europa, la scossa di Bruxelles: sulle materie prime il nemico è la Cina Il piano RESourceEU, presentato il 3 dicembre 2025, segna un cambio di passo di Bruxelles nelle strategie sulle materie prime. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tajani MateriePrime Argomenti discussi: Minerali critici: asse Italia-Germania e Project Vault Usa per sfidare il dominio della Cina; Ice, Iran e materie prime critiche. Tajani come ponte tra Italia e Usa; Tajani negli Usa per iniziativa multilaterale sui minerali critici; Ue, Tajani: Va rafforzata la difesa europea, ma in un'ottica Nato con gli Usa. Antonio Tajani: «Va rafforzata la difesa europea, ma nell'ottica della Nato con gli Usa»L'intervista al ministro degli Esteri: «Bruxelles, più decisioni a maggioranza. Kiev nella Ue? Prima i Balcani» ... corriere.it Critical Minerals Summit. Ecco perché conta la missione a Washington di TajaniIl ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Washington per partecipare alla riunione ministeriale sui minerali critici, Critical Minerals Summit convocata dal Segretario di Stato statunitens ... formiche.net Meloni alza il livello sull’Artico: per l’Italia è una regione strategica tra Nato, sicurezza, energia e materie prime. Tajani punta su una missione di imprese, Crosetto chiede nuove regole per una terra ancora senza confini chiari. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.