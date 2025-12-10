Europa la scossa di Bruxelles | sulle materie prime il nemico è la Cina

Il piano RESourceEU, presentato il 3 dicembre 2025, segna un cambio di passo di Bruxelles nelle strategie sulle materie prime. Con questa iniziativa, l'Europa riconosce che il metodo graduale non è più sufficiente per affrontare le sfide attuali, individuando la Cina come principale avversario nel settore delle risorse.

Con il piano RESourceEU, presentato il 3 dicembre 2025, Bruxelles ammette che il vecchio approccio graduale non basta più. Dopo anni di avvertimenti e di analisi, la Commissione riconosce che la dipendenza dalle materie prime cinesi è diventata un rischio sistemico, non solo industriale ma strategico. Basti pensare agli oltre novanta punti percentuali del raffinamento mondiale delle terre rare sotto controllo di Pechino. Una vulnerabilità che si è trasformata in arma quando la Cina ha imposto limiti alle esportazioni di gallio, germanio, grafite e magneti, rispondendo ai dazi statunitensi. Una stretta solo sospesa per un breve periodo, segno che la leva resta nelle mani cinesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

