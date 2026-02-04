Swg gli elettori di sinistra presentano il conto al campo largo | troppa ideologia zero visione del paese tutto da rifare

Gli elettori di sinistra non sono più disposti a sostenere un fronte che sembra perdere la bussola. La mancanza di un programma chiaro e di una politica sociale concreta si fa sentire, mentre il partito si perde tra discorsi ideologici e parole vuote. Anche chi sperava in una svolta contro il governo Meloni si stanca di ascoltare Elly Schlein e le sue promesse, così come la narrazione di Giuseppe Conte e i discorsi di Fratoianni e Bonelli. La voglia di cambiare c’è, ma ora serve una proposta reale, non solo parole.

Troppa ideologia, zero programma, zero politica sociale. Anche gli elettori di centrosinistra che vorrebbero affidarsi al sogno di dare la spallata al governo Meloni fanno fatica a sopportare ancora a lungo gli incomprensibili comizi di Elly Schlein, la narrazione antifà di Giuseppe Conte e i pistolotti in salsa rivoluzionaria di Fratoianni e Bonelli. Non si sentono rappresentati meglio da Carlo Calenda. Basta guardare al sondaggio Swg dedicato a cosa vogliono gli elettori di centrosinistra per comprendere lo scarto lunare che intercorre tra i partiti del campo largo e i cittadini, quello che una volta si sarebbe detto il Paese reale.

