Svuota il conto dell’anziana zia Ma il processo è tutto da rifare

Tutto da rifare il processo al commercialista, nipote acquisito di una 80enne, che si era fatto nominare come amministratore di sostegno dal Tribunale di Monza, ma si sarebbe impossessato di circa 300mila euro. Mentre la Procura ne aveva chiesto la condanna a 5 anni, i giudici hanno accolto la richiesta del difensore dell’imputato, l’avvocato Antonio D’Alessandro, secondo cui gli atti del procedimento penale andavano annullati perché non c’è prova che l’accusato abbia mai ricevuto personalmente la notifica e quindi sia a conoscenza del processo. Invano infatti il difensore ha cercato di contattarlo e la raccomandata che gli ha inviato è rimasta nella portineria del palazzo dove si trova il suo studio professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

