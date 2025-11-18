Svuota il conto dell’anziana zia Ma il processo è tutto da rifare
Tutto da rifare il processo al commercialista, nipote acquisito di una 80enne, che si era fatto nominare come amministratore di sostegno dal Tribunale di Monza, ma si sarebbe impossessato di circa 300mila euro. Mentre la Procura ne aveva chiesto la condanna a 5 anni, i giudici hanno accolto la richiesta del difensore dell’imputato, l’avvocato Antonio D’Alessandro, secondo cui gli atti del procedimento penale andavano annullati perché non c’è prova che l’accusato abbia mai ricevuto personalmente la notifica e quindi sia a conoscenza del processo. Invano infatti il difensore ha cercato di contattarlo e la raccomandata che gli ha inviato è rimasta nella portineria del palazzo dove si trova il suo studio professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Svuota il conto di un'anziana, badante a processo Peculato in concorso. E' il reato da cui dovrà difendersi L.P. , 67 anni, per lungo tempo tutrice di una ottantenne della vallata del Sinello. La donna avrebbe sottratto alla nonnina più di 83mila euro con ripetuti p - facebook.com Vai su Facebook
Svuota il conto dell’anziana zia. Ma il processo è tutto da rifare - Tutto da rifare il processo al commercialista, nipote acquisito di una 80enne, che si era fatto nominare come amministratore ... Come scrive msn.com
Si fa nominare amministratore di sostegno della zia e le svuota il conto corrente - ) un commercialista, nipote acquisito dell'ottantenne, imputato per peculato: avrebbe intascato 300mila euro senza averne il diritto ... Lo riporta ilgiorno.it
Tigotà imitata per truffe phishing svuota conto - Tigotà, nota catena italiana di prodotti per la cura della persona e pulizia della casa, è imitata per truffe phishing svuota conto. Da punto-informatico.it