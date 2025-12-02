Sondaggio Mentana campo largo devastato | per gli elettori non c’è da fidarsi non è credibile né alternativo al centrodestra

2 dic 2025

Torna, come ogni lunedì, il sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 di  Enrico Mentana, che fotografa l’attuale orientamento di voto degli italiani al primo dicembre. I numeri registrano movimenti contenuti per i principali partiti: con Fratelli d’Italia ormai accreditato oltre il 31% (31,3 per cento)pur cedendo appena lo 0,3 e il Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra che segnano un lieve arretramento pari a un -0,1 (rispettivamente al 22,2 e al 6,9). Sondaggio Mentana, FdI sempre primo partito. E per il campo largo è disastro. Punti forse rosicchiati dall’ami-nemico M5S che, come la Lega, guadagna un +0,2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

