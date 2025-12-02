Sondaggio Mentana campo largo devastato | per gli elettori non c’è da fidarsi non è credibile né alternativo al centrodestra

Torna, come ogni lunedì, il sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, che fotografa l’attuale orientamento di voto degli italiani al primo dicembre. I numeri registrano movimenti contenuti per i principali partiti: con Fratelli d’Italia ormai accreditato oltre il 31% (31,3 per cento)pur cedendo appena lo 0,3 e il Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra che segnano un lieve arretramento pari a un -0,1 (rispettivamente al 22,2 e al 6,9). Sondaggio Mentana, FdI sempre primo partito. E per il campo largo è disastro. Punti forse rosicchiati dall’ami-nemico M5S che, come la Lega, guadagna un +0,2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggio Mentana, campo largo devastato: per gli elettori non c’è da fidarsi, non è credibile né alternativo al centrodestra

